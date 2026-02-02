Gli Emirati Arabi Uniti sembrano aver messo occhi sulla cripto di Trump. Secondo il Wall Street Journal, poco prima del secondo insediamento del presidente, una società di investimento di Abu Dabi ha acquistato il 49% di World Liberty Financial, l’azienda di criptovalute di Donald Trump. I dettagli di questa operazione sollevano più di una domanda sugli interessi tra Washington e Abu Dabi.

C’è uno strano intreccio tra Washington e Abu Dabhi. In base a quanto scrive il Wall Street Journal, qualche giorno prima del secondo insediamento di Donald Trump, una società di investimento emiratina avrebbe comprato il 49% della World Liberty Financial, l’azienda di criptovalute del presidente americano. La società del Golfo farebbe riferimento a Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, membro della famiglia reale nonché consigliere per la sicurezza nazionale e gestore del più grande fondo nazionale. Lo stesso che avrebbe trattato con gli americani per ottenere l’accesso ai chip. Si tratterebbe di una novità importante il fatto che un importante funzionario straniero investa nella società di un presidente americano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli Emirati Arabi Uniti investono nella cripto di Trump? L’inchiesta del Wsj

Approfondimenti su Emirati Arabi United States

Gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente accusato alcuni campus britannici di promuovere il radicalismo islamico.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di sospendere i finanziamenti pubblici alle università britanniche, in risposta alle preoccupazioni sulla possibile radicalizzazione nei campus del Regno Unito.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Emirati Arabi United States

Argomenti discussi: Visita di Stato del Presidente Mattarella negli Emirati Arabi Uniti; Mattarella in visita di Stato negli Emirati Arabi: ecco il programma; Assolombarda incontra gli Emirati Arabi Uniti; Mattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo Persico.

Gli Emirati Arabi Uniti parteciperanno, a Milano Cortina, per la prima volta alle Olimpiadi Invernali con gli sciatori Alex Astridge e Piera HudsonSCI ALPINO, OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 - Gli Emirati Arabi Uniti per la prima volta, sulle piste di Cortina e Bormio, parteciperanno a un'edizione dei Giochi ... eurosport.it

Emirati Arabi e Italia: Una Via della Seta Digitale da Expo Milano 2015 all’Era dell’IA Sovrana(ASI) La partecipazione degli Emirati Arabi Uniti a Expo Milano 2015 non è stata una semplice formalità diplomatica, ma il vero trampolino di lancio per una visione ambiziosa che ha trasformato il P ... agenziastampaitalia.it

Mentre i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Indonesia, Pakistan, Egitto e Turchia condannano in una lettera “le ripetute violazioni del cessate il fuoco a Gaza da parte di Israele” che hanno portato all’uccisione e al ferime - facebook.com facebook

Mattarella: “Emirati Arabi Uniti riferimento per il dialogo tra le religioni” x.com