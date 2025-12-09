Saros sarà presente ai The Game Awards 2025 conferma Sony PlayStation

Sony PlayStation ha confermato sui propri canali social che Saros, il nuovo progetto di Housemarque, sarà ufficialmente presente ai The Game Awards 2025. L’evento, fissato nella notte tra l’11 e il 12 dicembre alle 01:30 italiane, ospiterà quindi uno dei reveal più attesi dell’intera line-up PlayStation. Il messaggio condiviso da Sony — “Ritorna più forte. Scoprite nuovi dettagli su Saros ai The Game Awards questo giovedì” — è stato accompagnato da un brevissimo video che mostra il protagonista del gioco, il misterioso sole nero e una figura imponente che sembrerebbe essere l’avversario principale dell’avventura. 🔗 Leggi su Game-experience.it

