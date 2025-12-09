Saros sarà presente ai The Game Awards 2025 conferma Sony PlayStation
Sony PlayStation ha confermato sui propri canali social che Saros, il nuovo progetto di Housemarque, sarà ufficialmente presente ai The Game Awards 2025. L’evento, fissato nella notte tra l’11 e il 12 dicembre alle 01:30 italiane, ospiterà quindi uno dei reveal più attesi dell’intera line-up PlayStation. Il messaggio condiviso da Sony — “Ritorna più forte. Scoprite nuovi dettagli su Saros ai The Game Awards questo giovedì” — è stato accompagnato da un brevissimo video che mostra il protagonista del gioco, il misterioso sole nero e una figura imponente che sembrerebbe essere l’avversario principale dell’avventura. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Saros sarà ai The Game Awards: il nuovo gioco del team di Returnal si mostrerà di nuovo - Saros, l'esclusiva PS5 di Housemarque, tornerà a mostrarsi ai The Game Awards: Sony ha confermato il tutto tramite un breve post sui social media, con un breve video. Riporta multiplayer.it
