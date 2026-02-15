valanga nel canale del ves a courmayeur sciatori travolti fuoripista dalla neve in val veny

Paura per un gruppo di sciatori impegnati lungo il canale del Ves a Courmayeur: i free rider sono stati travolti da una valanga in Val Veny. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.

FLASH: Paura in Valle d'Aosta: valanga fuoripista sopra Courmayeur in Val Veny. Sciatori travolti nel canale del VesUna Valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. E' avvenuto nel canale del Ves. Al momento non si sa quanti sono i free ri ... affaritaliani.it

Valanga in Val Veny travolge sciatori fuoripista: ricerche in corso sotto il Monte BiancoDistacco nel canale del Ves sopra Courmayeur. Numero dei coinvolti ancora incerto, il Soccorso alpino lavora contro il tempo ... giornalelavoce.it

#Valanga fuoripista sopra Courmayeur, ci sono tra i 3 e i 6 sciatori coinvolti. La massa nevosa si è staccata nel canale dei Vesses, in val Veny. In azione sul posto il Soccorso Alpino e 3 elicotteri per cercare i segnali radio degli apparecchi di localizzazione A facebook