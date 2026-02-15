Valanga nel canale del Ves a Courmayeur sciatori travolti fuoripista dalla neve in val Veny
Una valanga nel canale del Ves a Courmayeur ha travolto un gruppo di sciatori fuoripista, provocando momenti di paura tra i partecipanti. La neve si è staccata improvvisamente mentre gli sciatori scendevano in una zona impervia della Val Veny, causando loro di essere sepolti sotto metri di neve fresca. Un testimone ha riferito di aver visto il fronte della slavina scivolare velocemente lungo il pendio, lasciando i personaggi intrappolati.
Paura per un gruppo di sciatori impegnati lungo il canale del Ves a Courmayeur: i free rider sono stati travolti da una valanga in Val Veny.
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, in Val Veny: sciatori travolti nel canale del Ves
Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, almeno tre sciatori travolti nel canale in val Veny
Paura in Valle d'Aosta: valanga fuoripista sopra Courmayeur in Val Veny. Sciatori travolti nel canale del Ves. Una Valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. E' avvenuto nel canale del Ves. Al momento non si sa quanti sono i free ri
Valanga in Val Veny travolge sciatori fuoripista: ricerche in corso sotto il Monte Bianco. Distacco nel canale del Ves sopra Courmayeur. Numero dei coinvolti ancora incerto, il Soccorso alpino lavora contro il tempo
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, ci sono tra i 3 e i 6 sciatori coinvolti. La massa nevosa si è staccata nel canale dei Vesses, in val Veny. In azione sul posto il Soccorso Alpino e 3 elicotteri per cercare i segnali radio degli apparecchi di localizzazione