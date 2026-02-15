Courmayeur valanga in val Veny travolge alcuni sciatori | in corso le ricerche

Una valanga in val Veny a Courmayeur ha investito alcuni sciatori questa mattina, causando il sospetto che tra tre e sei persone siano rimaste sotto la neve. Le squadre di soccorso stanno cercando di individuare i dispersi, mentre le condizioni meteo complicano le operazioni. Un escursionista che si trovava nelle vicinanze ha chiamato i soccorsi, riferendo di aver visto la massa di neve scendere con forza lungo il pendio.

Una valanga si è staccata in mattinata in val Veny, sopra Courmayeur, facendo scattare l’allarme per i soccorritori, intervenuti prontamente per comprendere se vi fossero degli sciatori coinvolti. La slavina si sarebbe verificata pochi minuti dopo le 11, nel canale del Ves, dove erano presenti alcuni freerider. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano, così come tre elicotteri. Tutte le forze possibili sono state mobilitate, al fine di evitare che possano esservi delle vittime. La stima iniziale è che possano essere rimasti coinvolti da tre a sei sciatori. Un numero impressionante, che potrebbe significare una vera e propria tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.

