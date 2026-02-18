Il social di Musk sposta opinioni e voti a destra Una ricerca su Nature svela l’algoritmo di X

L’algoritmo di X, il social di Elon Musk, provoca un cambio netto nelle opinioni degli utenti, spostandole verso la destra. Una ricerca pubblicata su Nature analizza come il sistema di raccomandazione influenzi i contenuti che le persone vedono quotidianamente. Secondo lo studio, le persone sono più esposte a messaggi di destra, aumentando così il loro orientamento politico. La ricerca evidenzia anche come questo meccanismo possa rafforzare le divisioni sociali. La questione rimane aperta: quali saranno gli effetti a lungo termine su la società?

L’Algoritmo di X e lo Spostamento a Destra dell’Opinione Pubblica: Uno Studio di Nature Solleva Nuovi Allarmi. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista *Nature* rivela come l’algoritmo che governa il social network X, precedentemente noto come Twitter e di proprietà di Elon Musk, possa influenzare significativamente le opinioni politiche degli utenti, orientandole verso posizioni più conservatrici. La ricerca, condotta da un team internazionale di accademici, tra cui esperti dell’Università Bocconi di Milano, evidenzia un meccanismo di polarizzazione che potrebbe avere implicazioni profonde sul dibattito pubblico e sulla formazione dell’opinione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

