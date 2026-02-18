Il social di Musk sposta opinioni e voti a destra Una ricerca su Nature svela l’algoritmo di X
L’algoritmo di X, il social di Elon Musk, provoca un cambio netto nelle opinioni degli utenti, spostandole verso la destra. Una ricerca pubblicata su Nature analizza come il sistema di raccomandazione influenzi i contenuti che le persone vedono quotidianamente. Secondo lo studio, le persone sono più esposte a messaggi di destra, aumentando così il loro orientamento politico. La ricerca evidenzia anche come questo meccanismo possa rafforzare le divisioni sociali. La questione rimane aperta: quali saranno gli effetti a lungo termine su la società?
L’Algoritmo di X e lo Spostamento a Destra dell’Opinione Pubblica: Uno Studio di Nature Solleva Nuovi Allarmi. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista *Nature* rivela come l’algoritmo che governa il social network X, precedentemente noto come Twitter e di proprietà di Elon Musk, possa influenzare significativamente le opinioni politiche degli utenti, orientandole verso posizioni più conservatrici. La ricerca, condotta da un team internazionale di accademici, tra cui esperti dell’Università Bocconi di Milano, evidenzia un meccanismo di polarizzazione che potrebbe avere implicazioni profonde sul dibattito pubblico e sulla formazione dell’opinione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu
SpaceX sposta l’attenzione da Marte alla Luna: il piano di Elon Musk per una città lunareElon Musk ha annunciato che SpaceX cambierà rotta e si concentrerà sulla costruzione di una città sulla Luna.
Musk allinea xAI con SpaceX: l’AI si sposta nello spazio per una rete satellitare di data centerElon Musk ha annunciato che xAI si unisce a SpaceX.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: X down oggi 16 febbraio, problemi al social: cosa succede; X down lunedì 16 febbraio, l'ex Twitter non funziona: migliaia di segnalazioni nel mondo, Italia compresa; Il raid francese su X cela la lotta fra Ue e Usa sui social media. Report Nyt; Elon Musk sempre più solo. Altri due co-fondatori lasciano xAI.
Il social di Musk sposta opinioni (e voti) a destra. Una ricerca su Nature svela l’algoritmo di XNon un organizzatore di contenuti, ma una efficiente macchina di propaganda. Uno studio internazionale (per l’Italia Università Bocconi) ha analizzato i post ... repubblica.it
Andrea Stroppa referente di Elon Musk in Italia indagato per omicidio stradale a Roma, il caso Mirco GarofanoAndrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, è indagato per omicidio stradale: avrebbe investito e ucciso, a Roma, il 18enne Mirco Garofano ... virgilio.it
X, la pedina dell'impero Musk: da social a motore dell'"everything app" primaonline.it/2026/02/16/465… x.com
La società di Musk dedicata all’IA (e che gestisce anche il social X) perde 2 cofondatori. Il miliardario parla di "crescita ed evoluzione" e riorganizza in 4 parti l’assetto facebook