Il sistema calcio italiano non è progettato per competere ma per sopravvivere Perciò perde in Europa
Il sistema calcio italiano si scontra con le difficoltà perché non investe abbastanza in giovani talenti. Questa carenza si riflette nelle prestazioni delle squadre nelle competizioni europee, dove spesso mancano giocatori di livello internazionale. La mancanza di strutture adeguate e di un settore giovanile forte limita le possibilità di crescita dei talenti italiani. Quando le squadre vanno in campo, si vedono le conseguenze di un sistema che non si evolve. La frustrazione cresce ogni volta che un club italiano viene eliminato prematuramente.
Deboli in Europa Ogni volta che una squadra italiana esce dall’Europa, si ripete lo stesso copione: mancano i campioni, mancano gli stadi, manca il vivaio. Troppo risultatisti, troppo giochisti, troppo stanchi, poco allenati, troppo allenati. Insomma è solo Bar Sport e fiumi di social. Manca sempre qualcosa. È sempre colpa di altri, l’arbitro, il Var, il tempo, le scarpe, la moglie, l’amante, e così via. Tranne una cosa resta sospirata: il coraggio di guardare al modello. Da un punto di vista economico e strategico, il problema non è tecnico: è architettonico Il sistema calcio in Italia non è un sistema progettato per competere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli e Bologna le regine del 2025 del calcio italiano ma il sistema continua a scricchiolareNel 2025, Napoli e Bologna emergono come protagonisti nel calcio italiano, regalando momenti di entusiasmo.
Il calcio italiano sta morendo di furbiziaC’era una volta lo sport. A San Siro è andato in scena il metodo Bastoni: l’inganno elevato a sistema, la simulazione celebrata come un trofeo. L’episodio del 14 febbraio tra Inter e Juventus non è ... ilfattoquotidiano.it
IL SANTO DELLA DOMENICA - L'ESULTANZA DI BASTONI COME SIMBOLO DEL SISTEMA CALCIO CHE AFFONDA!L’esultanza di Bastoni è ciò che rappresenta meglio la deriva del calcio italiano e di un sistema ormai alla canna del gas. Vero, sono ingiocabili sul campo perché ... tuttojuve.com
