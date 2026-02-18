Il sistema calcio italiano non è progettato per competere ma per sopravvivere Perciò perde in Europa

Deboli in Europa Ogni volta che una squadra italiana esce dall’Europa, si ripete lo stesso copione: mancano i campioni, mancano gli stadi, manca il vivaio. Troppo risultatisti, troppo giochisti, troppo stanchi, poco allenati, troppo allenati. Insomma è solo Bar Sport e fiumi di social. Manca sempre qualcosa. È sempre colpa di altri, l’arbitro, il Var, il tempo, le scarpe, la moglie, l’amante, e così via. Tranne una cosa resta sospirata: il coraggio di guardare al modello. Da un punto di vista economico e strategico, il problema non è tecnico: è architettonico Il sistema calcio in Italia non è un sistema progettato per competere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli e Bologna le regine del 2025 del calcio italiano ma il sistema continua a scricchiolareNel 2025, Napoli e Bologna emergono come protagonisti nel calcio italiano, regalando momenti di entusiasmo.

Leggi anche: Clair Obscur: Expedition 33, il sistema di combattimento è stato progettato per non frustrare i giocatori

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; #Saviano attacca l’#Inter e #Marotta: il calcio italiano reagisce con silenzi selettivi, il problema è la credibilità del sistema. Su Facebook: La sudditanza nei confronti della Curva Nord, agli atti giudiziari, non è tema da bar sport. E il calcio italiano reagisce con; Saviano durissimo: Con Marotta campionati falsati, Chiellini si arrabbia perché sa come funziona; Comolli sfida Marotta: Chiellini talento raro, presente e futuro della Juve e del calcio italiano.

Il calcio italiano sta morendo di furbiziaC’era una volta lo sport. A San Siro è andato in scena il metodo Bastoni: l’inganno elevato a sistema, la simulazione celebrata come un trofeo. L’episodio del 14 febbraio tra Inter e Juventus non è ... ilfattoquotidiano.it

IL SANTO DELLA DOMENICA - L'ESULTANZA DI BASTONI COME SIMBOLO DEL SISTEMA CALCIO CHE AFFONDA!L’esultanza di Bastoni è ciò che rappresenta meglio la deriva del calcio italiano e di un sistema ormai alla canna del gas. Vero, sono ingiocabili sul campo perché ... tuttojuve.com

È il caso di avviare un ragionamento di sistema, perché è la seconda volta in meno di dieci anni che l’Italia, prima con le Vie della seta di Xi Jinping e ora con il Board of Peace di Trump, si mette ai margini del resto del G7 e contro i suoi principali alleati. x.com

Danilo Toninelli. . Il ministro Nordio e le parole "Sistema para-mafioso del Csm" facebook