Napoli e Bologna le regine del 2025 del calcio italiano ma il sistema continua a scricchiolare

Nel 2025, Napoli e Bologna emergono come protagonisti nel calcio italiano, regalando momenti di entusiasmo. Tuttavia, il sistema del calcio nazionale mostra segnali di fragilità, tra difficoltà finanziarie, crisi regolamentari e riforme rinviate, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita e di interventi strutturali per il futuro.

Il 2025 del calcio italiano racconta un sistema che scricchiola: lo Scudetto del Napoli e la favola del Bologna in Coppa Italia accendono l'entusiasmo, mentre la Nazionale fatica e il sistema mostra tutte le sue fragilità tra crisi finanziarie, caos regolamentare in Serie B e Serie C e riforme rimandate.

