Clair Obscur | Expedition 33 il sistema di combattimento è stato progettato per non frustrare i giocatori

Dopo il trionfo ai The Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 è tornato al centro dell’attenzione grazie alle parole del game director Guillaume Broche. In un’intervista rilasciata a Denfaminicogamer insieme a Hiroyuki Kobayashi, Broche ha approfondito la filosofia di Sandfall Interactive dietro al sistema di combattimento. Il punto chiave è chiaro: offrire sfide elevate senza mai trasformare la difficoltà in frustrazione. Un equilibrio delicato, soprattutto per un gioco di ruolo a turni. Proprio da questa visione nasce uno dei combat system più discussi dell’anno. Secondo Kobayashi (grazie ad Automaton ), il titolo ha il coraggio di introdurre nemici estremamente impegnativi fin dalle prime fasi, una scelta che richiama l’approccio di FromSoftware con Sekiro: Shadows Die Twice. 🔗 Leggi su Game-experience.it

