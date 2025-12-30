Anna la recensione | Monica Guerritore racconta la Magnani tra mito e fragilità

Anna, la recensione: Monica Guerritore porta sullo schermo la figura di Anna Magnani, esplorando la sua complessità tra talento, fragilità e passione. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film offre uno sguardo intimo sulla vita dell’attrice, rivelando i suoi aspetti meno noti e il delicato equilibrio tra il mito e la realtà.

Raccontare Anna Magnani è un'impresa che intimorisce e affascina insieme. Monica Guerritore affronta questa sfida con Anna, un racconto intimo e potente che prova a rompere l'immagine mitizzata della grande attrice per coglierne il segreto nascosto, quello di una donna impetuosa, generosa e vulnerabile, divisa tra il palcoscenico e la vita. Il film, prodotto da LuminaMGR, Masi Film e Mediaflow con Rai Cinema, si colloca come una delle opere italiane più attese dell'anno, anche in virtù del successo internazionale della serie Inganno, che ha portato Guerritore nella top 20 dei titoli Netflix più visti al mondo nel 2024 con oltre 27 milioni di streaming.

Monica Guerritore: “Anna Magnani mi ha indicato la strada per fare il mio mestiere” - Monica Guerritore: “Anna Magnani mi ha indicato la strada per fare il mio mestiere” Alla Festa del Cinema di Roma l'attrice ha presentato 'Anna', il suo esordio da regista cinematografica e il primo ... quotidiano.net

Monica Guerritore, esordio alla regia con un film su Anna Magnani: "Volevo portare al pubblico l'energia di una grande interprete" - Cinecittà, le liti coi registi, i tradimenti, il figlio e un grande amore, quello per Roberto Rossellini. romatoday.it

