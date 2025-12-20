Grotte della Puglia Preistorica patrimonio Unesco avviato l' iter | in lizza anche Grotta Paglicci e Pirro Nord

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera al Protocollo d’intesa per la candidatura Unesco delle Grotte carsiche di età preistorica. L’intesa impegna la Regione e undici Comuni del territorio (Apricena, Rignano Garganico, Monopoli, Bisceglie, Altamura, Ginosa, Ostuni, Otranto, Nardò. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

grotte della puglia preistorica patrimonio unesco avviato l iter in lizza anche grotta paglicci e pirro nord

© Foggiatoday.it - Grotte della Puglia Preistorica patrimonio Unesco, avviato l'iter: in lizza anche Grotta Paglicci e Pirro Nord

Leggi anche: Cucina italiana patrimonio Unesco Oggi il riconoscimento celebrato anche in Puglia

Leggi anche: Luminara patrimonio culturale immateriale Unesco, al via l'iter per presentare la candidatura

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Grotte carsiche della Puglia Preistorica: via libera al Protocollo d’intesa per la candidatura UNESCO; RIGNANO Patrimonio preistorico pugliese in corsa per l’UNESCO: c’è anche la provincia di Foggia.

grotte puglia preistorica patrimonioUNESCO Grotte carsiche della Puglia Preistorica: la Regione avvia l’iter di candidatura UNESCO - La Giunta regionale della Puglia ha approvato il Protocollo d'intesa per la candidatura UNESCO delle Grotte carsiche di età preistorica ... statoquotidiano.it

grotte puglia preistorica patrimonioGrotte carsiche della Puglia Preistorica: via libera al Protocollo d’intesa per la candidatura UNESCO - La Regione Puglia coinvolge undici Comuni, tra cui Ostuni, per la valorizzazione di un patrimonio storico, paesaggistico e identitario di rilievo internazionale ... ostuninotizie.it

grotte puglia preistorica patrimonioVia libera della Regione all’iter di candidatura UNESCO delle Grotte carsiche della Puglia Preistorica - La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera al Protocollo d'intesa per la candidatura UNESCO delle Grotte carsiche di età preistorica. corrieresalentino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.