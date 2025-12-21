Teatro Michelangelo Pulci in scena a Todi con lo spettacolo Un canto di Natale
Domenica 28 dicembre alle 18, la Stagione 2526 del Teatro Comunale di Todi ospita lo spettacolo Un canto di Natale, tratto dal celebre racconto di Charles Dickens, con Michelangelo Pulci – noto al grande pubblico per la sua lunga carriera televisiva – che, diretto da Paolo Serra, dà prova del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
