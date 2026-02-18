Il San Sebastiano di Nicolò Rondinelli apre il 2026 di ' Un' opera al mese' | Oltre 13mila presenze dall' inizio della rassegna

Il San Sebastiano di Nicolò Rondinelli ha aperto il 2026 di 'Un'opera al mese' con una mostra che ha attirato oltre 1.000 visitatori in pochi giorni, a causa della sua esposizione unica e coinvolgente. La rassegna, partita nel 2024, conta ormai 26 eventi, coinvolge 19 studiosi e si svolge in sette diverse sedi della città. Dal suo inizio, più di 13.000 persone hanno partecipato alle iniziative, che puntano a riscoprire il patrimonio artistico forlivese in modo nuovo e accessibile.

A raccontare l'opera interverrà il professor Giacomo Alberto Calogero, docente di Storia dell’arte moderna presso l’Università di Bologna, profondo conoscitore del lavoro di Rondinelli Ventisei appuntamenti, 19 studiosi coinvolti, sette sedi, oltre 13.000 presenze: è questo il bilancio aggiornato al 2025 di tutta la Rassegna d'arte "Un'opera al mese", dedicata a far scoprire in modi nuovi il patrimonio artistico forlivese conservato nei musei, nei monumenti e nei luoghi di culto. E per il 2026 sarà proprio un luogo di culto a riaprire la rassegna: domenica, in Duomo, alle ore 18:30, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del vescovo Monsignor Livio Corazza e del vicesindaco con delega alla Cultura Vincenzo Bongiorno, riprende "Un'opera al mese" con un focus sul pregevole dipinto di Nicolò Rondinelli "San Sebastiano", una tavola di fine Quattrocento che per l'occasione verrà esposta di fianco all'altare in bella evidenza al pubblico.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Il capolavoro di Ludovico Carracci torna in esposizione al San Giacomo per la rassegna "Un'opera al mese" Tutti gli spettacolo della rassegna teatrale PonTeatro 2026 a Ponte San NicolòSi apre la stagione teatrale di Ponte San Nicolò. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In mostra a Roma. Il San Sebastiano di Bernini e l’alba del Barocco dei Barberini; Festa di San Sebastiano: il distretto integrato della polizia locale raddoppia i controlli e potenzia i servizi ai cittadini; Linea Verde in Sicilia per la corsa di San Sebastiano, l'Etna e la granita delle neviere; L’IPA Appio Samnium protagonista alla Festa Regionale di San Sebastiano. I Miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori a San Sebastiano al VesuvioSan Sebastiano al Vesuvio – L’adrenalina è pronta a esplodere: il grande wrestling fa tappa a Napoli. Sabato 21 febbraio alle ore 17:30, il PalaWojtyla di San Sebastiano al Vesuvio ospiterà I Miti de ... latorre1905.it Prima Categoria – Bisalta, vittoria sul Salice che vale doppio! Il San Sebastiano frena con il San Bernardo e la capolista vola a +4Prima Categoria - Bisalta, vittoria sul Salice che vale doppio! Il San Sebastiano frena con il San Bernardo e la capolista vola a +4 ... ideawebtv.it Chiesa San Diego ex San Sebastiano XVI Sec - Canicattì (AG) - Foto di Enzo Vincenzo Ferrara facebook