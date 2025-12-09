Il capolavoro di Ludovico Carracci torna in esposizione al San Giacomo per la rassegna Un' opera al mese

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipinto del primo Seicentesco di Ludovico CarracciSan Carlo Borromeo in Adorazione del Bambino Gesù" (1614-1616 Ca.) appartenente al Museo San Domenico, torna alla fruizione pubblica dopo un importante restauro. Per festeggiare l’evento, domenica 14 dicembre alle ore 18 nella Chiesa di San. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

