Il ruggito del PSG allo Stade Louis-II | Doué firma la rimonta Monaco tradito da Golovin

Il Paris Saint-Germain ha vinto 3-2 contro il Monaco allo Stade Louis-II, causando sorpresa tra i tifosi locali. Doué ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo, portando la squadra parigina alla rimonta dopo essere stata sotto di due reti. Il Monaco ha invece sofferto per l’errore di Golovin, che ha compromesso la possibilità di pareggiare. La partita ha regalato emozioni intense e un risultato inaspettato.

In un'andata dei playoff di Champions League che ha onorato la tradizione delle grandi notti europee, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique compie un'impresa di nervi e talento, espugnando lo Stade Louis-II per 3-2. Sotto di due reti dopo soli diciotto minuti a causa di uno smarrimento difensivo collettivo, i campioni di Francia hanno trovato la forza di reagire grazie all'ingresso dirompente di Désiré Doué, autentico factotum della serata, capace di ribaltare l'inerzia di un match che sembrava avviato verso il trionfo monegasco. Il Monaco, dopo un avvio folgorante firmato dalla doppietta di Balogun, ha pagato a caro prezzo l'ingenuità del suo leader tecnico, Aleksandr Golovin, la cui espulsione in apertura di ripresa ha consegnato le chiavi del centrocampo ai parigini, ipotecando in parte il discorso qualificazione in vista del ritorno al Parco dei Principi il prossimo 25 febbraio.