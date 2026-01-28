Allo Stade Louis II di Montecarlo, la Juventus affronta il Monaco in una partita di Champions League che si preannuncia equilibrata. Entrambe le squadre cercano punti importanti per avanzare nella fase a gironi. La gara inizia senza grandi sussulti, con i bianconeri che tentano di imporre il loro ritmo mentre i padroni di casa si difendono compatto. Dopo i primi 45 minuti, il punteggio resta inchiodato sullo 0-0, con occasioni da una parte e dall’altra che non riescono a sbloccare il risultato. La sfida si ri

di Andrea Bargione Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all’ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. Inizia la sfida! Migliore in campo Juve. Al termine del match Monaco Juve 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Monaco Juve 0-0 LIVE: inizia la sfida di Champions allo Stade Louis II

Questa sera si gioca allo Stade Louis II il match tra Monaco e Juventus, valido per l’ottava giornata della Champions League.

La Juventus affronta lo Stade Louis II in una sfida decisiva per la Champions League.

