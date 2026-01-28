Monaco Juve 0-0 LIVE | inizia la sfida di Champions allo Stade Louis II

Allo Stade Louis II di Montecarlo, la Juventus affronta il Monaco in una partita di Champions League che si preannuncia equilibrata. Entrambe le squadre cercano punti importanti per avanzare nella fase a gironi. La gara inizia senza grandi sussulti, con i bianconeri che tentano di imporre il loro ritmo mentre i padroni di casa si difendono compatto. Dopo i primi 45 minuti, il punteggio resta inchiodato sullo 0-0, con occasioni da una parte e dall’altra che non riescono a sbloccare il risultato. La sfida si ri

di Andrea Bargione Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve  si affaccia all’ultimo match della  League Phase  cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il  Monaco  di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. Inizia la sfida! Migliore in campo Juve. Al termine del match Monaco Juve 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

