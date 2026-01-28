Monaco Juve LIVE | squadre arrivate allo Stade Louis II scelte a sorpresa di Spalletti

Questa sera si gioca allo Stade Louis II il match tra Monaco e Juventus, valido per l’ottava giornata della Champions League. Le squadre sono arrivate sul campo e Spalletti ha fatto alcune scelte sorprendenti in formazione. I tifosi sono in attesa di scoprire come si muoverà la partita, con le due squadre che puntano a ottenere punti importanti in questa fase della competizione.

di Marco Baridon Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all'ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Monaco Juve 0-0: risultato e tabellino.

