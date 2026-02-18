Il rogo alla Eureco di Paderno 15 anni e tre sentenze dopo | Noi ustionati senza risarcimento e le cicatrici bruciano ancora

Leonard Shehu è morto quindici anni fa a causa dell’incendio all’Eureco di Paderno Dugnano, un incidente che ancora oggi lascia cicatrici profonde sui lavoratori coinvolti. Nonostante tre sentenze, i sopravvissuti continuano a vivere con ustioni e senza ricevere un adeguato risarcimento. Sono passati molti anni, ma le ferite fisiche e psicologiche non si sono mai rimarginate, e le controversie legali non hanno portato a una soluzione definitiva.

Milano, 18 febbraio 2026 – Quindici anni fa, nel mese di febbraio, moriva l'ultimo operaio coinvolto nell'esplosione all'Eureco di Paderno Dugnano: Leonard Shehu. Aveva solo 38 anni. È morto dopo 22 interventi chirurgici e tre mesi di agonia. La sua salma riposa a Laç, in Albania, la sua città natale. "Aveva una vita davanti, eravamo sposati da 12 anni", ricorda la moglie, Rita: "Giustizia non è stata fatta". Quattro morti e quattro feriti: il tragico bilancio del rogo nel piazzale di via Mazzini. paderno dugnano: esplosione eureco - per redazione metropoli - foto spf La strage nell'oblio . "Una strage dimenticata da tutti", sottolinea Antonella Riunno, che avrebbe dovuto sposare Salvatore Catalano 20 giorni dopo l'incendio nella ditta di stoccaggio rifiuti: lui morì il 18 gennaio del 2011.