Giulia Vecchio si apre in un’intervista sincera e senza filtri. La conduttrice di 'Hot Ones' parla della sua vita, delle emozioni e della voglia di essere se stessa, anche quando le domande sono scomode. Tra risate e lacrime, racconta il suo percorso e la volontà di mostrare il vero volto, senza maschere.

C’è un momento, parlando con Giulia Vecchio, in cui ti dimentichi che stai intervistando un’attrice. Non perché smetta di essere brillante, anzi. Ma perché ogni risposta, anche la più leggera, contiene qualcosa di vero. Un’ombra, un inciampo, una voce che si flette appena, e ti accorgi che dietro la battuta c’è sempre una domanda più grande: chi sono, oggi, mentre tutti mi guardano? Giulia Vecchio non ha l’aria di chi cerca la posa. Non si schermisce dietro la professionalità, anche se di mestiere ne ha tanto. È una donna che ha imparato a starci dentro, al mestiere e a se stessa, spesso inciampando, spesso mettendosi in discussione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giulia Vecchio, intervista alla conduttrice di 'Hot Ones': “Senza maschere, anche quando le domande bruciano”

Approfondimenti su Giulia Vecchio

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giulia Vecchio

Argomenti discussi: Immensamente Giulia (Vecchio); Giulia Vecchio: Lascio in pace Milly Carlucci, l’Ai mi ha detto: sii te stessa; Del Vecchio: Non sono nato imprenditore, ho iniziato lavorando in un negozio di occhiali; Hot ones... ma poco hot.

Giulia Vecchio in esclusiva a TvBlog: HotOnes Italia è stata un’altalena di emozioni. Io a Sanremo? Deve decidere Carlo Conti, lo dica adesso o taccia per sempreGiulia Vecchio, dal 23 gennaio 2026, arriva su RaiPlay alla conduzione di HotOnes Italia. In esclusiva a TvBlog ha raccontato la sua esperienza come conduttrice guardando anche alle sfide professional ... tvblog.it

Sulla Rai torna Hot ones, alla conduzione Giulia Vecchio al posto di Alessandro Cattelan: ecco gli ospitiNegli Stati Uniti è un format arrivato alla 28esima edizione. In Italia è il tentativo della Rai di farsi giovane e parlare alle nuove generazioni. Quelle che non guardano la tv, ma seguono i programm ... msn.com

Che c'è qua dentro Lava!! Per Gabriele Corsi l'intervista va oltre il piccante La puntata di #HotOnesItalia condotto da Giulia Vecchio è su #RaiPlay #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com facebook

Giulia Vecchio conduce la nuova edizione di #HotOnesItalia. Tra gli ospiti Rocio Muñoz Morales, Giulia Salemi, Nino Frassica, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Gabriele Corsi, Pierluigi Pardo, Luis Sal, Michele Wad Caporosso e Paola lezzi. Dal 23 gennai x.com