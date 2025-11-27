L’incendio a Hong Kong tre torri ancora bruciano | Finora contati 55 morti

Open.online | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incendio che ha devastato un complesso residenziale a Hong Kong tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre ha causato 55 morti, secondo un nuovo bilancio diffuso giovedì dai vigili del fuoco. L’incendio, il più mortale a Hong Kong da decenni, è ora spento in quattro delle sette torri colpite dalle fiamme, ed è sotto controllo in altre tre, hanno detto i vigili del fuoco ai giornalisti. Le autorità di Hong Kong ispezioneranno immediatamente tutti gli edifici sottoposti a importanti lavori di ristrutturazione. «Per verificare la sicurezza delle impalcature e dei materiali da costruzione», ha dichiarato John Lee in un post su Facebook. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217incendio hong kong treIncendio a Hong Kong, almeno 44 morti e 279 dispersi: arrestati tre manager - Hong Kong è sotto choc: un incendio di proporzioni storiche ha bruciato per tutta la notte, lasciando dietro di sé ... Da msn.com

l8217incendio hong kong treHong Kong, incendio in tre grattacieli: almeno 44 morti, tra cui un vigile del fuoco, e molti feriti - Morti e paura per un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong. Lo riporta msn.com

l8217incendio hong kong treIncendio in un complesso residenziale a Hong Kong, ci sono vittime - Sono passate 24 ore dal primo allarme, ma le fiamme che hanno devastato il complesso residenziale Wang Fuk non sono ancora del tutto spente ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217incendio Hong Kong Tre