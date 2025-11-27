L’incendio a Hong Kong tre torri ancora bruciano | Finora contati 55 morti

L’incendio che ha devastato un complesso residenziale a Hong Kong tra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre ha causato 55 morti, secondo un nuovo bilancio diffuso giovedì dai vigili del fuoco. L’incendio, il più mortale a Hong Kong da decenni, è ora spento in quattro delle sette torri colpite dalle fiamme, ed è sotto controllo in altre tre, hanno detto i vigili del fuoco ai giornalisti. Le autorità di Hong Kong ispezioneranno immediatamente tutti gli edifici sottoposti a importanti lavori di ristrutturazione. «Per verificare la sicurezza delle impalcature e dei materiali da costruzione», ha dichiarato John Lee in un post su Facebook. 🔗 Leggi su Open.online

