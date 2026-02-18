Il rito segreto dei giochi olimpionici | la storia dell’uomo che ha 8.500 spille olimpiche

Le spille olimpiche non sono semplici oggetti da collezione: sono frammenti di storia che passano di mano in mano, raccontando edizioni, atleti e città. Ai Giochi, il " pin trading " è una tradizione radicata che unisce volontari, sportivi e appassionati di ogni età. A incarnare questo spirito è Edward Feldhake III, 73 anni, americano dell'Arizona, considerato il più grande collezionista di spille olimpiche al mondo. La sua raccolta conta circa 8.500 pezzi, accumulati seguendo 18 edizioni dei Giochi, estive e invernali. Oggi è volontario a Cortina e continua ad arricchire una collezione che è diventata un vero archivio della memoria olimpica.