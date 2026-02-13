Spille olimpiche lo sport segreto che unisce il mondo da 130 anni

Le spille olimpiche sono un simbolo che da 130 anni unisce atleti e appassionati in tutto il mondo. La loro storia nasce come un modo per condividere ricordi speciali tra i partecipanti e gli spettatori. Ogni spille racconta una parte di questa lunga tradizione, spesso con dettagli unici e significativi. Sono piccoli oggetti che, invisibili ai più, creano un senso di appartenenza e legame tra le persone.

Quando parliamo di Olimpiadi, pensiamo alle medaglie, ai record infranti, alle lacrime di gioia sul podio. Eppure, nei corridoi dei villaggi olimpici e nelle piazze che circondano gli stadi, si svolge da oltre un secolo un altro tipo di competizione: quella per conquistare la spilla più rara, la più desiderata, quella che nessun altro possiede. Un fenomeno che da semplice sistema di riconoscimento si è trasformato in un linguaggio universale capace di unire atleti, spettatori e appassionati di tutto il mondo. Dalle origini di Atene 1896 alla febbre moderna. La storia delle spille olimpiche inizia nel 1896 ad Atene, quando i primi Giochi moderni avevano bisogno di un modo semplice per distinguere giudici, atleti e funzionari.