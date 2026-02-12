Le spille olimpiche continuano a catturare l’attenzione di molti. Sono pezzi di collezione ambiti, e anche chi lavora alla sicurezza del vicepresidente degli Stati Uniti si scambia le proprie. Un fenomeno che va oltre il semplice ricordo, diventato ormai un vero e proprio simbolo di partecipazione e passione.

Dall’inizio delle Olimpiadi a Milano è iniziata la distribuzione gratuita di alcune spille, con grafiche ispirate ai Giochi e a luoghi famosi della città, ma sono in numero limitato e finiscono subito. Per questo tutte le mattine fuori dai punti di distribuzione si creano lunghe file di persone che aspettano anche ore per averne una. Molti giornali ne parlano come della moda del momento: se è vero che tra le persone in fila ci sono molti curiosi che non si erano mai interessati prima, va anche detto che il collezionismo di spille olimpiche esiste da decenni e nel tempo è diventato una sottocultura e una tradizione consolidata dei giochi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La lunga storia dietro alla smania per le spille olimpiche

Approfondimenti su Olimpiadi Spille

A Milano Cortina 2026, il mondo olimpico non si ferma solo alle competizioni.

Enrico Casella, il tecnico che ha portato in Italia le medaglie olimpiche di ginnastica, si distingue per la sua capacità di allenare con metodo e passione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Olimpiadi invernali, la storia della pattinatrice olimpica di 86 anni

Ultime notizie su Olimpiadi Spille

Argomenti discussi: L’industria del latte artificiale e la lunga storia della disinformazione sull’allattamento al seno; Baratta Veltende, artigianalità al potere Una lunga storia fatta di passione; L'hotel di Shining esiste davvero, ha ispirato Stephen King ed è qui; Matteo Messina Denaro, la vera storia dietro la serie Tv 'L’Invisibile' di Rai 1: la rabbia di Lino Guanciale.

Una lunga storia... dolce. La famiglia Cicciotti lascia. Ma la gelateria va avantiUna vita di lavoro trascorsa dietro al bancone del locale di Portovenere Mancherà tutto, in particolare la gioia dei bambini che giocano in piazza. Parla di quest’addio con la voce commossa: perché ... lanazione.it

Marco Ghigliani protagonista dietro le quinte della storia de La7Per noi giornalisti di ‘Prima’ Marco Ghigliani – che ci ha lasciato dopo una lunga malattia- è stato un interlocutore ventennale per tutta la sua lunga storia di manager nel mondo della televisione ... primaonline.it

"Perché non ho ricevuto il Premio Nobel per le mie scoperte Una lunga storia. Storia di misoginia, di avversione verso il lavoro di noi donne. Iniziata fin dai sedici anni, quando dissi a mio padre che da grande avrei voluto fare una cosa sola: la scienziata. Per - facebook.com facebook