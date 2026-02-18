Il Comune ha deciso di rafforzare la sicurezza nel centro cittadino dopo alcuni episodi di vandalismo e furti che hanno aumentato la preoccupazione dei residenti. Per questo motivo, sono stati inviati due agenti di polizia in più e sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza. Nel 2026, il centro ospiterà 196 eventi, tra fiere, mercati e iniziative, per rivitalizzare la zona e attirare visitatori.

Due ulteriori agenti di polizia locale a presidiare la zona stazione, più telecamere in centro storico e un calendario di 196 giornate tra appuntamenti, eventi, fiere e mercati nel 2026. Sicurezza e attrattività, queste le ricette con le quali la giunta intende migliorare e vivacizzare l’esagono. I temi caldi sono stati sul tavolo dell’incontro dell’amministrazione Massari che insieme agli assessori ha incontrato ieri pomeriggio la consulta del centro storico e poi i residenti nell’ambito del progetto ‘Fuori dal Comune’, il ciclo di incontri territoriali con la cittadinanza nei quartieri. PROMOZIONE La giunta ha parlato coi numeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rilancio del centro : "Due agenti in più, telecamere potenziate e 196 eventi in un anno"

