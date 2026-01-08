Il prefetto Enrico Ricci | Risposta immediata Più agenti e telecamere

Il prefetto Enrico Ricci ha annunciato un incremento dei controlli e delle risorse di sicurezza presso la stazione, con l’installazione di nuove telecamere e interventi strutturali sugli accessi. L’obiettivo è garantire maggiore vigilanza e sicurezza per i cittadini. Questa strategia mira a rispondere prontamente alle esigenze di sicurezza, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e migliorando la qualità dei servizi offerti.

Maggiori controlli e vigilanza, nuove telecamere e la promessa di un intervento strutturale sugli accessi alla stazione. E non si esclude di tornare a ragionare sui tornelli, fra qualche tempo. È questo il pacchetto di interventi al centro dell'incontro in prefettura con le organizzazioni sindacali, in seguito al corteo per la tragica morte di Alessandro Ambrosio. Tra le priorità indicate dai sindacati, l'incremento delle forze dell'ordine, in particolare nel piazzale Est della stazione, ritenuto uno dei punti più critici, e il rafforzamento del sistema di videosorveglianza. "Serve una risposta immediata", sottolinea il prefetto Enrico Ricci.

