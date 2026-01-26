Strade pericolose migliora la manutenzione ma Roma è ancora la capitale delle buche

Roma, nonostante alcuni segnali di miglioramento, mantiene il triste primato di città con più buche stradali in Italia. Le strade della capitale continuano a rappresentare una sfida di manutenzione e sicurezza, con interventi ancora necessari per garantire una mobilità più sicura e sostenibile. La situazione richiede un impegno costante per ridurre i rischi e migliorare la qualità del patrimonio stradale.

Nonostante i dati in miglioramento, anche per il 2026 Roma si conferma “capitale” delle buche in Italia. Lo dice il report realizzato dall’International Center for Social Research (ICSR) commissionato da Castiglioni Gomme, storico rivenditore di pneumatici di Roma. Il trend, però, è in miglioramento grazie anche agli investimenti fatti negli ultimi anni dal Campidoglio. La pericolosità delle strade di Roma è stata calcolata con un indicatore apposito, ricavato dall’incrocio dei dati sul numero di incidenti, tassi di incidentalità e sulle spese pro capite per la manutenzione delle strade. Con questo indice, l’International Center for Social Research (ICSR) ha stilato una classifica per misurare la pericolosità stradale, ponderando i tassi di incidentalità rilevati dall’Istat a partire dal 2016 e la spesa pro capite per la manutenzione delle strade in base ai dati OpenPolis.🔗 Leggi su Romatoday.it

Buche, al via la manutenzione di strade e marciapiedi nell'ottava circoscrizione: ecco come cambia la viabilitàA partire da lunedì 2 febbraio, nell’ottava circoscrizione, prenderanno il via interventi di manutenzione su strade e marciapiedi.

"Strade dissestate e pericolose, il Comune faccia manutenzione"Le condizioni delle strade comunali sono motivo di preoccupazione, con molte arterie come via Brandoli e via Due Madonne che, a causa di ghiaccio e pioggia, risultano danneggiate e potenzialmente pericolose.

