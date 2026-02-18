Gabriel Corasaniti, noto regista, si distingue per il suo approccio sobrio e silenzioso, preferendo parlare di responsabilità e presenza piuttosto che di politica vera e propria. In un mondo di parole vuote, lui sceglie di comunicare attraverso immagini e azioni concrete. Recentemente, ha organizzato un evento di sensibilizzazione sulla tutela ambientale, coinvolgendo direttamente il pubblico in attività pratiche. Corasaniti preferisce mantenere un profilo basso, concentrandosi su ciò che può fare concretamente invece di parlare di grandi ideali.

Non ama definirsi politico nel senso tradizionale del termine. Preferisce parlare di responsabilità, presenza, collegamento. Gabriel Corasaniti è una figura atipica nel panorama civico lombardo e non solo: un uomo che si muove tra le istituzioni senza appartenere a logiche chiuse, ma costruendo relazioni. La sua cifra distintiva non è il ruolo, ma la funzione: intermediario tra realtà diverse. “Le relazioni sono la vera infrastruttura di un territorio. Senza connessioni solide non esiste rappresentanza reale” esordisce ai nostri microfoni. Con un passato nelle Forze Armate e dell’Ordine, esperienze nel settore privato, Corasaniti ha maturato una conoscenza concreta delle dinamiche organizzative e del funzionamento delle strutture complesse.🔗 Leggi su Milanotoday.it

