Chi è ' u Dutturicchiu grande burattinaio silenzioso | mediatore tra ‘ndrangheta e ultras condannato per il sequestro Mazzotti

È un uomo di 76 anni, conosciuto come 'u Dutturicchiu, che da anni si muove tra le zone di Milano e Castelletto Ticino. È considerato un “grande burattinaio” silenzioso, perché avrebbe fatto da mediatore tra ‘ndrangheta e ultras. La sua vita si è incrociata con un grave episodio avvenuto nel 1975, quando una giovane di 18 anni, Cristina Mazzotti, fu rapita e tenuta segregata in una buca senza via d’uscita. Ora, a distanza di tanti anni, la

Milano – Lo scorso 21 gennaio ha compiuto 76 anni. Tredici giorni dopo, il 4 febbraio, è stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo dalla Corte d’Assise di Como per l'omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, la diciottenne rapita a Eupilio il primo luglio del 1975, segregata in una buca nel territorio di Castelletto Ticino “senza sufficiente aerazione, senza possibilità di deambulazione, somministrandole massicce dosi di tranquillanti ed eccitanti, così cagionandone volontariamente la morte avvenuta in Galliate”, in provincia di Novara. Dalla tarda serata di venerdì 6 febbraio, Giuseppe Calabrò alias 'u Dutturicchiu si trova recluso nel carcere milanese di San Vittore, sulla base di un fermo firmato dai pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Ammendola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi è 'u Dutturicchiu, “grande burattinaio” silenzioso: mediatore tra ‘ndrangheta e ultras, condannato per il sequestro Mazzotti Approfondimenti su Eupilio Ungheria Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, fermato Giuseppe Calabrò “u Dutturicchiu” La polizia ha arrestato venerdì Giuseppe Calabrò, conosciuto come “u Dutturicchiu”, nel suo quartiere a Como. Chi è il "Dutturicchiu" reggino accusato dell'omicidio di Cristina Mazzotti Un vecchio uomo di 76 anni, Giuseppe Calabrò, si trova al centro di una nuova inchiesta per l’omicidio di Cristina Mazzotti, la ragazza di 18 anni scomparsa 51 anni fa a Eupilio, in provincia di Como. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Eupilio Ungheria Argomenti discussi: Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato Giuseppe Calabrò dopo condanna all’ergastolo: Può fuggire; Chi è il Dutturicchiu reggino accusato dell'omicidio di Cristina Mazzotti; Da esecutore a console della ‘ndrangheta in Lombardia: Giuseppe Calabrò condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. Storia di Dutturicchiu, dal sequestro alla curva Sud; Omicidio Mazzotti, il boss Calabrò a Klaus Davi: Non sono un rapitore, voglio essere dimenticato. Peppe Calabrò, da San Luca a Milano il mito dell’intoccabile fino all’ergastolo: la parabola di U DutturicchiuPer decenni è stato indicato come figura centrale della ’ndrangheta tra Calabria e Lombardia. Ora la pesante condanna - e il fermo - per il caso Mazzotti ... corrieredellacalabria.it Milano, arrestato «'u dutturicchiu» Giuseppe Calabrò, condannato per il sequestro di Cristina Mazzotti: «Stava per prendere un aereo per la Calabria»A 76 anni Calabrò, originario dell'Aspromonte, già condannato più volte per detenzione di armi, assegni a vuoto, ricettazione e traffico di droga, secondo gli inquirenti era pronto a darsi alla latita ... milano.corriere.it I ragazzi dell'Impronta camerieri alla mensa del Villaggio Olimpico. Sono ragazze e ragazzi con disabilità intellettiva o psichica della cooperativa sociale Via Libera del Gruppo L’Impronta: in 10 per turno, a pranzo e a cena, fino al 18 marzo serviranno i piatti al facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.