Chi è Carlo Gabriel Nero il figlio di Franco Nero e Vanessa Redgrave e chi è sua moglie Jennifer Wiltsie
Jennifer Wiltsie è conosciuta come attrice. È celebre per aver partecipato a Wendigo (2001), L’escluso (1999) e The Estate (2025). È sposata con Carlo Gabriel Nero. Carlo Gabriel Nero ha sposato l’attrice Jennifer Wiltsie e ebbe un figlio, Raphael Walter Elliott Sparanero (nato nel 1995), e una figlia, Lilli Angelina Rose Sparanero (nata nel 2004). Carlo Gabriel Nero è il nome d’arte di Carlo Gabriel Sparanero, il figlio degli attori Franco Nero e Vanessa Redgrave nato a Londra il 16 settembre 1969. Nonostante sia nato in Inghilterra l’uomo ha la cittadinanza italiana, e oggi lavora come sceneggiatore e regista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
