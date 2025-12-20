Jennifer Wiltsie è conosciuta come attrice. È celebre per aver partecipato a Wendigo (2001), L’escluso (1999) e The Estate (2025). È sposata con Carlo Gabriel Nero. Carlo Gabriel Nero ha sposato l’attrice Jennifer Wiltsie e ebbe un figlio, Raphael Walter Elliott Sparanero (nato nel 1995), e una figlia, Lilli Angelina Rose Sparanero (nata nel 2004). Carlo Gabriel Nero è il nome d’arte di Carlo Gabriel Sparanero, il figlio degli attori Franco Nero e Vanessa Redgrave nato a Londra il 16 settembre 1969. Nonostante sia nato in Inghilterra l’uomo ha la cittadinanza italiana, e oggi lavora come sceneggiatore e regista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Carlo Gabriel Nero, il figlio di Franco Nero e Vanessa Redgrave e chi è sua moglie Jennifer Wiltsie

Leggi anche: Chi è la moglie di Franco Nero, Vanessa Redgrave (mamma del figlio Carlo): “Ci siamo lasciati e ritrovati dopo 30 anni”

Leggi anche: The Estate, Vanessa Redgrave e Franco Nero nel film diretto dal figlio tra aristocrazia e speculazioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quanti figli ha Franco Nero? Chi sono e cosa fanno Carlo Gabriel, Franquito e Francesco - Scopri chi sono, quanti anni hanno e che lavoro fanno i tre figli di Franco Nero: tutti i dettagli sulla vita privata e la carriera di Carlo Gabriel, Franquito e Francesco. tag24.it