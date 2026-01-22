È in arrivo il prequel di ‘La rivincita delle bionde’, intitolato ‘Elle’. Questo nuovo capitolo ripercorre le origini della celebre protagonista Elle Woods, interpretata da Reese Witherspoon, e offre agli appassionati un’occasione per scoprire come è nata la storia che ha conquistato generazioni. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla trama e sulla data di uscita.

Sembra passato un giorno da quando La rivincita delle bionde (Legally Blonde) fece innamorare la generazione Anni 2000 con le vicende comiche della biondissima studentessa Elle Woods ( Reese Witherspoon ). Eppure dal 2001 molte cose sono cambiate. Amazon Prime distribuirà a partire dal 1° luglio il prequel sulla teen-comedy Elle, che riavvolgerà il nastro di una giovanissima Elle. Il film, prodotta da Hello Sunshine e Amazon MGM Studios, avrebbe confermato già la seconda stagione. Elle e la sua precoce passione per la moda. Nella prima stagione, Elle seguirà Elle Woods durante gli anni del liceo, alla scoperta delle esperienze di vita che l’hanno plasmata rendendola l’iconica giovane donna che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel primo film de La rivincita delle bionde. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Elle’: in arrivo il prequel de ‘La rivincita delle bionde’

La rivincita delle bionde: svelata la data di uscita della serie prequel Elle, rinnovata per la stagione 2È stata annunciata la data di uscita della serie prequel di Elle, riadattata per una seconda stagione.

Leggi anche: Elle Active! Il forum di Elle Italia dedicato al futuro delle donne compie 10 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Un giorno sul set con Elle Italia; Viaggio ai confini del mondo: attraversare l'Indonesia a bordo di un treno e guardarne il profilo dai finestrini; Previsioni meteo, neve in arrivo al Nord e venti di Scirocco al Sud; Questi sono i 13 film più importanti (attesi, migliori, imperdibili etc) in uscita nel 2026.

Elle: La data d'uscita del prequel de La rivincita delle bionde già rinnovato per una stagione 2Prime Video ha fissato la data d'uscita per Elle, la serie prequel che racconterà l'adolescenza della protagonista de La rivincita delle bionde e ha annunciato già il rinnovo per una seconda stagione. comingsoon.it

La serie "Heated Rivalry" sta facendo impazzire tutti e l'attesa per vederla su HBO Max e leggere il libro in italiano è insostenibile. Ecco 6 hockey romance imperdibili - da Elle Kennedy a Sarina Bowen - per sopravvivere fino all'arrivo di Ilya e Shane, tra fake d - facebook.com facebook