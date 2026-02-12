firenze il 14 febbraio il recital pianistico di ricardo castro

Sabato 14 febbraio alle 16, al Teatro della Pergola di Firenze, Ricardo Castro tiene un recital. Gli Amici della Musica vogliono ricordare Maria Tipo, una delle più grandi. Castro, suo allievo di spicco, salirà sul palco per suonare in un evento dedicato alla memoria della grande pianista.

Firenze, 12 febbraio 2026 - Sabato 14 febbraio, alle ore 16, al Teatro della Pergola, gli Amici della Musica rendono omaggio all'indimenticabile pianista Maria Tipo con il recital di uno dei suoi allievi di spicco, il pianista Ricardo Castro. Unica data in Italia, il concerto segna per Castro il debutto nella Stagione degli Amici della Musica di Firenze. Nato a Vitória da Conquista, Bahia, Ricardo Castro è un pianista, direttore d’orchestra, educatore e leader culturale, con una vita dedicata al potere trasformativo della musica. Per quasi cinquant’anni, il suo percorso artistico ha attraversato le più grandi sale da concerto, le aule scolastiche e le iniziative sociali di tutto il mondo, da esibizioni soliste con orchestre rinomate a progetti visionari che plasmano le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Sabato 14 febbraio al Conservatorio Mascagni si tiene il concerto dei pianisti Francesco Braida e Nico Persichini.

Domenica 14 dicembre alle 11, il Centro Donna di largo Strozzi ospita il concerto pianistico

