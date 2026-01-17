Nel quartiere di Un posto al sole, Renato si mostra contrariato per il pensionamento di Raffaele. Nel frattempo, Silvia, Michele e gli altri abitanti del palazzo stanno pianificando una festa a sorpresa per celebrare questa nuova fase della vita di Raffaele, sottolineando il senso di comunità e affetto tra i personaggi. La storia riflette i legami che uniscono i protagonisti e le emozioni legate ai momenti di cambiamento.

Silvia, Michele e i ragazzi del palazzo vogliono organizzare una festa a sorpresa per il pensionamento di Raffaele. Ma Renato si frappone, perché ancora non riesce a digerire questa decisione, sentendosi abbandonato e solo. Eduardo ripensa a quanto ha fatto per uscire dalla sua condizione di criminale, e sopratutto a quanto lo abbia aiutato Damiano. E nonostante l’amico stia attraversando un periodo difficilissimo a lavoro, proprio per colpa sua, alla fine Sabbiese si ripresenta a casa dell’amante per dirle che ha deciso di accettare l’offerta di entrare in società con loro nei furti alle gioiellerie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: a Renato non va giù il pensionamento di Raffaele

Leggi anche: Un Posto al Sole Anticipazioni 2 dicembre 2025: Renato e Otello alleati per fermare Raffaele ma va tutto storto!

Un Posto al Sole, anticipazioni 11 dicembre: la riunione per il pensionamento di Raffaele riserva sorprese

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dell'11 dicembre svelano una riunione importante dedicata al pensionamento di Raffaele, che riserva diverse sorprese. Gli abitanti di Palazzo Palladini si preparano ad affrontare nuove dinamiche e colpi di scena, mettendo in evidenza le tensioni e le emozioni che caratterizzeranno il prossimo episodio della soap partenopea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Eduardo di Un posto al sole torna a fare guai con la camorra - La legge e la Costituzione lo permettono, ma nonostante il sostegno della famiglia e il percorso in carcere, al primo richiamo della malavita Sabbiese ha ceduto di nuovo ... ilfoglio.it