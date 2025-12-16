Furti in serie negli autogrill | condannati padre e figlio

Due individui, padre e figlio, sono stati condannati per una serie di furti commessi nelle aree di servizio lungo l'autostrada Torino-Milano. Gli episodi, che hanno coinvolto diversi autogrill, sono stati oggetto di procedimento giudiziario e ora si sono conclusi con le rispettive condanne.

Avevano commesso una serie di furti nelle aree di servizio della Torino-Milano e adesso dovranno scontare le condanne inflitte dal tribunale.Sono stati condannati padre e figlio dediti alle razzie negli autogrill della A4: il padre, 50 anni, dovrà scontare 6 anni e 8 mesi di reclusione, mentre il. Novaratoday.it

