Furti in serie negli autogrill | condannati padre e figlio

Due individui, padre e figlio, sono stati condannati per una serie di furti commessi nelle aree di servizio lungo l'autostrada Torino-Milano. Gli episodi, che hanno coinvolto diversi autogrill, sono stati oggetto di procedimento giudiziario e ora si sono conclusi con le rispettive condanne.

Avevano commesso una serie di furti nelle aree di servizio della Torino-Milano e adesso dovranno scontare le condanne inflitte dal tribunale.Sono stati condannati padre e figlio dediti alle razzie negli autogrill della A4: il padre, 50 anni, dovrà scontare 6 anni e 8 mesi di reclusione, mentre il. Novaratoday.it Furti all’autogrill “Tindari Sud” sulla A20. DASPO per tredici ultras del Paternò Calcio La pagina raccoglie notizie e link utili provenienti da testate diverse online. Rapina in autogrill a Desenzano, condannati quattro tifosi della Juventus - Quattro tifosi ultras della Juventus sono stati condannati dal gup del tribunale di Brescia all'esito del processo in abbreviato a pene comprese tra due anni e dieci mesi e due mesi di reclusione, per ... brescia.corriere.it Rissa all’autogrill, condannati 5 ultras - La rissa andò in scena una domenica di autunno di quattro anni fa quando i tifosi dello Spezia assalirono tre pullman di tifosi del Livorno nell’area di servizio Tugo Ovest di Parma. ilsecoloxix.it Serie di furti al Ferrone, tre colpi a segno nella prima serata di sabato - facebook.com facebook C'è un "grinch" in paese: furti in serie di decorazioni natalizie e alberi di #natale. Il video x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.