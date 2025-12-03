Faida familiare per terreni e bufale condannati padre e figlio
Doppia condanna per padre e figlio all’esito di una faida familiare per terreni e bufale. E’ quanto statuito dal giudice monocratico Daniele Grunieri del tribunale di Napoli Nord nei confronti di Michele Diana, 77enne e Giuseppe Diana 49enne, rispettivamente padre e figlio di San Cipriano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
