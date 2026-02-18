Il pusher li minaccia ma indagano i poliziotti

Un pusher ha minacciato dei giovani, e ora la polizia indaga sulla morte di un 28enne a Rogoredo. La vicenda si è verificata il 26 gennaio, quando un agente ha sparato a un cittadino marocchino durante un intervento. Quattro agenti presenti quella sera stanno lavorando per chiarire cosa sia successo in quella zona, nota per gli episodi di spaccio.

Entrano nell'indagine sulla morte di un 28enne, con precedenti per spaccio di droga, quattro poliziotti che erano insieme all'agente che ha sparato al cittadino marocchino nella zona del boschetto di Rogoredo, lo scorso 26 gennaio. Gli agenti sono accusati dalla Procura di Milano di favoreggiamento e omissione di soccorso. Gli agenti indagati sono i tre che erano intervenuti poco prima dei fatti per fermare un bengalese, sempre durante un controllo anti spaccio, e quello che era alle spalle del collega che ha sparato a Abderrahim Mansouri. L'agente 41enne, assistito dall'avvocato Pietro Porciani, è indagato per omicidio volontario.