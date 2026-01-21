Caivano | Fuggono ma le telecamere li seguono Carabinieri arrestano due pusher

A Caivano, i Carabinieri hanno arrestato due pusher dopo aver seguito le attività sospette di tre giovani. Un militare libero dal servizio, insospettito dal loro comportamento, ha monitorato la scena. Nonostante il passare del tempo, l’attenzione rimasta alta ha permesso di intervenire con successo. L’intervento evidenzia l’importanza della vigilanza costante sul territorio per contrastare fenomeni di illegalità.

Insospettito dal comportamento di tre giovani, interviene un militare libero dal servizio. Passa il tempo ma l'attenzione resta alta. Siamo a Caivano e un carabiniere della locale compagnia, libero dal servizio, nota due ragazzi a bordo di una fiat Panda nei pressi del Municipio. L'utilitaria accosta e si avvicina a un terzo ragazzo che sta rovistando all'interno di un cestino per i rifiuti. Gli dicono di muoversi ma poi notano il carabiniere che nonostante indossi abiti civili non passa inosservato agli occhi dei due. La panda scappa, il terzo fugge. Nel cestino 91 grammi di cocaina. Il Carabiniere allerta la centrale operativa e i militari della stazione di Caivano avviano le indagini.

