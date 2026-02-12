Caio Mussolini a Benevento per presentare il libro Mussolini e il fascismo L’altra storia

Caio Mussolini arriva a Benevento per presentare il suo nuovo libro “Mussolini e il fascismo”. L’evento si terrà lunedì alle 17,30 nella sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi 145. La presentazione, patrocinata dal Comune, attirerà pubblico e appassionati, curiosi di scoprire un’altra versione della storia del regime fascista.

Tempo di lettura: 2 minuti Lunedi 16 febbraio, alle ore 17,30, nella sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, al Corso Garibaldi 145, si terrà, con il patrocinio del Comune di Benevento, la presentazione del libro di Caio Mussolini “ Mussolini e il fascismo. L’altra storia”. Dopo l’introduzione di Ida Santanelli e i saluti istituzionali, dibatteranno con l’autore l’on. Umberto Del Basso De Caro e l’on. Pasquale Viespoli, moderati dal giornalista Prof. Giancristiano Desiderio. Seguiranno eventuali interventi dal pubblico in sala. Obiettivo della manifestazione è coinvolgere, persone di diversa estrazione culturale, in un confronto costruttivo su un tema tanto complesso quanto divisivo, auspicando che si arrivi quanto prima a una storia condivisa, in un’ottica di pacificazione nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Durante la presentazione del libro di Caio Mussolini ad Avellino, il Partito della Rifondazione Comunista ha subito commentato duramente l’evento.

Nel suo libro, Caio Giulio Cesare Mussolini propone un’interpretazione inedita del ventennio fascista, collegando la violenza politica alle tensioni sociali e ai conflitti di quegli anni.

