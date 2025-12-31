Elsa Fornero commenta le posizioni di Salvini sulle pensioni, sottolineando che le sue affermazioni riflettono più una questione di equilibrio finanziario e prudenza, piuttosto che una rivincita personale. La professoressa evidenzia come le scelte politiche in materia pensionistica siano spesso guidate da esigenze di sostenibilità economica, piuttosto che da intenti polemici. Un punto di vista che invita a riflettere sulle reali priorità nelle decisioni di policy sociale.

“Non è la mia rivincita, ma la rivincita dei conti e della prudenza”, dice la professoressa Elsa Fornero. La Camera ha appena approvato la quarta legge di Bilancio del governo Meloni, quella che l’ex ministra del Lavoro del governo Monti definisce in “chiaroscuro, attenta al bilancio ma carente dal punto di vista della crescita”. Nonostante i proclami, nonostante Matteo Salvini, la realtà ha prevalso sulla propaganda: l’assalto alle pensioni non è riuscito nemmeno questa volta. “ Alla lunga la forza dei numeri non può che far prevalere il buon senso. I numeri sono inesorabili e non possono giustificare certe scelte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ilfoglio.it - "Salvini e le pensioni? Incoerente. Ma è la rivincita dei conti, non la mia". Parla Fornero

