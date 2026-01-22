La Corte di Cassazione ha deciso di annullare la condanna di Lorena Lanceri, considerata l'amante di Matteo Messina Denaro, e ha disposto un nuovo esame del caso. La sentenza di appello è stata quindi respinta e la posizione dell'imputata rimane da definire. Questa decisione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso, che coinvolge figure legate al noto latitante.

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare la sentenza d'appello a carico dell'amante di Matteo Messina Denaro Lorena Lanceri, riconosciuta colpevole in entrambi i primi due gradi di giudizio del reato a lei ascritto. Il processo che vede imputata la donna è stato quindi rinviato dagli Ermellini a un'altra sezione della corte di Palermo. Lorena Lanceri, la quale aveva ammesso la relazione col boss pur negando di aver mai saputo la sua vera identità, di cui sarebbe invece venuta a conoscenza solo in un secondo momento, era la consorte di Emanuele Bonafede, cugino di Andrea Bonafede, ossia colui che prestò l'identità a Messina Denaro nei lunghi anni di latitanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'accusa va cambiata" e la Cassazione blocca la condanna dell'amante di Messina Denaro

Stop alla condanna dell'amante di Messina Denaro, la Cassazione: "Accusa va cambiata"La Cassazione ha deciso di rinviare nuovamente la questione riguardante l’amante di Messina Denaro, chiedendo alla corte di Palermo di riconsiderare l’accusa.

La Cassazione annulla la condanna all'amante di Matteo Messina Denaro: va rivista l'accusaLa Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di Lorena Lanceri, accusata di favoreggiamento aggravato nei confronti di Matteo Messina Denaro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela e liberato dopo 423 giorni; Selvaggia Lucarelli commenta l'assoluzione di Chiara Ferragni per il Pandoro-gate; Bambina di dieci anni stuprata (e rimasta incinta) nel centro di accoglienza: 29enne condannato a 5 anni; Ci sono dei punti che non tornano, e sono a suo favore, il cambio di avvocato di Sangare fa….

L'accusa va cambiata e la Cassazione blocca la condanna dell'amante di Messina DenaroIl processo nei confronti di Lorena Lanceri, riconosciuta colpevole nei primi due gradi di giudizio, è stato rinviato a un'altra sezione della corte di Palermo ... ilgiornale.it

La Cassazione: L’accusa alla vivandiera di Messina Denaro va cambiata, nuovo processo d’appelloLa Cassazione ha annullato la condanna d'appello per Lorena Lanceri, la 'vivandiera' di Messina Denaro, chiedendo di riqualificare l'accusa. ilfattoquotidiano.it

Termovalorizzatore, Avs accusa: "Portata dell’impianto cambiata senza revisione del Piano rifiuti" - facebook.com facebook