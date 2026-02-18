Il prezzo di PS5 aumenterà a causa delle RAM? Sony ha una strategia per non aumentare il prezzo

Sony ha annunciato che il prezzo di PS5 potrebbe salire a causa dell’aumento dei costi delle RAM. La crisi globale dei semiconduttori ha fatto salire i prezzi delle componenti hardware, influenzando anche la produzione della console. Secondo fonti interne, l’azienda sta valutando diverse strategie per evitare di trasferire tutto l’aumento ai consumatori, come ridurre i margini di profitto. Tuttavia, alcuni esperti prevedono che l’inflazione delle materie prime spingerà comunque verso un incremento del prezzo finale. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il prezzo di PS5 aumenterà a causa della crisi delle RAM? È la domanda che circola dopo le recenti dichiarazioni di Sony durante una conference call sugli utili. A rassicurare parzialmente il mercato è intervenuta la CFO Lin Tao, spiegando che l’azienda ha già messo in sicurezza la quantità minima di memoria necessaria per coprire l’intero anno. Il nodo, però, resta: i costi delle componenti stanno salendo. La strategia per evitarne l’impatto diretto sul prezzo della console punta su un altro fronte, quello dei servizi e del software. Nel dettaglio, Lin Tao ha chiarito che Sony intende continuare a negoziare con diversi fornitori per assicurarsi una fornitura sufficiente di RAM, così da soddisfare la domanda dei consumatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

