Il prezzo di PS6 potrebbe essere molto più alto del previsto a causa delle RAM

Negli ultimi mesi il mercato delle RAM sta attraversando una delle crisi peggiori della sua storia recente, con rincari considerati fino a poco tempo fa impensabili, situazione questa che potrebbe rendere il prezzo di PS6 molto più alto del previsto. Ebbene sì, l’esplosione dell’intelligenza artificiale ha creato una domanda senza precedenti, spingendo i produttori a destinare gran parte della loro capacità ai data center dedicati all’IA. Questo squilibrio sta lasciando il mercato consumer a corto di memorie, determinando un’impennata dei prezzi che oggi sfiora livelli “folli”: kit da 64 GB arrivano ormai vicino ai 600 dollari, una cifra che fino a un anno fa sarebbe sembrata surreale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il prezzo di PS6 potrebbe essere molto più alto del previsto a causa delle RAM

Argomenti simili trattati di recente

Salve a tutti, cosa ne pensate dell'andamento di prezzo che potrebbe avere nei prossimi anni una bmw 325xi E91? - facebook.com Vai su Facebook

DISCLAIMER… in una data MTU il prezzo può essere determinato CONTEMPORANEAMENTE da più tecnologie (fino a 4 insieme a novembre ’25) e quindi non risulta intero. N.B. Il passaggio ai prezzi quartorari (MTU = 15 minuti) potrebbe aver creato prepon Vai su X

Il prezzo di PS6 potrebbe essere molto più alto del previsto a causa delle RAM - Negli ultimi mesi il mercato delle RAM sta attraversando una delle crisi peggiori della sua storia recente, con rincari considerati fino a poco tempo fa impensabili, situazione questa che potrebbe ren ... Scrive msn.com

PlayStation 6 potrebbe avere 24 GB di RAM, anche per bilanciare il prezzo, secondo esperti - Secondo gli esperti di Digital Foundry, PlayStation 6 potrebbe adottare un taglio di memoria RAM da 24 GB, che sebbene inusuale potrebbe risultare il migliore compromesso. Riporta multiplayer.it

Acquisteresti una PS6 economica ma con region lock? Ecco cosa potrebbe accadere - Tra gli annunci dello State of Play di novembre spicca il reveal della reveal della nuova versione di PS5 Slim economica con region lock in vendita in Giappone. Segnala everyeye.it

PS6 Portatile: per un insider, potrebbe costare 500 dollari se rinuncerà allo schermo OLED - Dopo i rumor che suggerivano la natura ibrida di PS6 Portatile, emergono nuove voci di corridoio sulla piattaforma che dovrebbe affiancare il lancio della console next- Da everyeye.it

La crisi delle RAM farà aumentare il prezzo di PS6 e di Xbox next-gen? Il CEO di Epic lancia l’allarme - L’industria videoludica sta entrando in una fase delicata: il prezzo della memoria RAM, componente fondamentale per console e PC gaming, sta aumentando in modo vertiginoso a causa della domanda cresce ... Scrive msn.com