Perché l' atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych è stato escluso dalle Olimpiadi per il casco che portava

Vladyslav Heraskevych, l'atleta ucraino di skeleton, è stato escluso dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 perché indossava un casco con il simbolo della pace, considerato un messaggio politico troppo evidente dai giudici. La decisione è arrivata dopo che Heraskevych aveva sfidato le regole di neutralità delle competizioni, attirando l'attenzione dei media per aver voluto portare un segno di protesta contro la guerra in Ucraina.

Alla fine l’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato escluso dalle Olimpiadi invernali 2026, dove avrebbe dovuto competere nello skeleton. Una decisione controversa e che sta facendo discutere, dovuta alla scelta di Heraskevych di non rinunciare a gareggiare indossando un casco speciale dedicato alle vittime della guerra nel suo Paese natale. Un casco che secondo il Comitato Olimpico Internazionale viola la Regola 50 della Carta Olimpica, quella che vieta ogni simbolo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale. La decisione è stata comunicata appena 21 minuti prima dell'inizio della prima manche della gara maschile di skeleton, senza che le parti riuscissero a trovare quello che il Presidente del CIO, Kirsty Coventry, ha definito «un compromesso». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

