Olimpiadi | casco della memoria costa l’accesso a Heraskevych atleta ucraino escluso da Milano Cortina 2026

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino, non potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il motivo? un problema con il Comitato Olimpico Internazionale riguardo al suo casco personalizzato, che ha portato alla sua esclusione. La decisione ha fatto discutere, anche perché l’atleta era stato scelto come portabandiera dell’Ucraina. Ora si attende di capire se ci saranno impugnative o altre soluzioni.

Il Casco della Memoria e l’Esclusione Olimpica: La Storia di Vladyslav Heraskevych. Vladyslav Heraskevych, portabandiera dell’Ucraina, è stato escluso dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 a causa di una disputa con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) riguardante l’utilizzo di un casco personalizzato. Il casco, decorato con le immagini di atleti e tecnici ucraini deceduti a causa dell’invasione russa, è diventato il simbolo di un conflitto tra le regole sportive e il diritto al lutto e alla commemorazione. L’Origine della Disputa: Un Omaggio Controverso. La vicenda è emersa durante gli allenamenti ufficiali, quando la federazione internazionale di skeleton ha segnalato al CIO l’utilizzo da parte di Heraskevych di un casco non conforme alle normative olimpiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà portare una fascia nera come simbolo di solidarietà.

L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato poco prima di gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina.

