I carabinieri festeggiano i 100 anni del vice brigadiere Domenico Ammirata

Veronasera.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice brigadiere Domenico Ammirata ha festeggiato 100 anni con una festa alla quale hanno partecipato parenti e autorità militari.Nato il 23 novembre 1925 a Bisignano, in provincia di Cosenza, abita a Bussolengo ormai da 54 anni, dove vive con sua moglie, con la quale è sposato da 70 anni.Il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

