La Presidenza della Repubblica ha ricevuto una segnalazione ufficiale per il conferimento di un’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana al Vice Brigadiere dei Carabinieri Pietro Scalzone, per l’elevato valore civile, morale e umano dimostrato nel corso del suo servizio. La proposta, sottoposta all’Ufficio Onorificenze e Araldica, mette in luce interventi di straordinaria prontezza e dedizione, capaci di fare la differenza nella vita dei cittadini. La segnalazione prende spunto anche da una testimonianza pubblica toccante: Domenico Zampogna, nonno del piccolo Giovanni ed ex Carabiniere, ha raccontato in diretta televisiva su Canale Italia, durante la trasmissione “Notizie Oggi” condotta da Massimo Martire, come il Vice Brigadiere Scalzone avesse salvato la vita a suo nipote il 28 dicembre 2023. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Palmi. Proposta onorificenza per il Vice Brigadiere Pietro Scalzone, eroe del soccorso civile

Leggi anche: A Terranova Sappo Minulio encomio solenne al Vice Brigadiere Pietro Scalzone, eroe del mare a Palmi

Leggi anche: Eroico salvataggio a Palmi: encomio solenne per il vice brigadiere Pietro Scalzone e riconoscimento al brigadiere Loreto La Paglia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il prossimo Natale potresti passarlo nella casa dei tuoi sogni! -------------------------------------------------- DOVE SIAMO Palmi (RC) – 89015 Via Roma 57-59 ORARI DI APERTURA Lunedì – Venerdì * Mattina: 8:30 – 12:30 * Pomeriggio: 15:00 – 19:00 - facebook.com facebook