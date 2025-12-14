Il ponte tra Brivio e Cisano chiude per lavori ma non c’è pianificazione | Un disastro annunciato

Il ponte tra Brivio e Cisano chiude per lavori di ristrutturazione, ma la mancanza di una pianificazione adeguata ha suscitato critiche e preoccupazioni. La situazione è stata definita come un “disastro annunciato” e una vera e propria “presa in giro”, evidenziando le problematiche generate dalla gestione dell’intervento.

Brivio (Lecco), 14 dicembre 2025 – Una chiusura annunciata, ma anche un disastro annunciato. Peggio: “Una presa in giro”. A pochi mesi dalla prolungata chiusura del centenario ponte tra Brivio e Cisano Bergamasco, nessuno sa quello che succederà. Non lo sanno gli automobilisti, non lo sanno gli autotrasportatori, non lo sanno gli studenti, non lo sanno i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico, che da lì passano tutti i giorni per andare al lavoro, a scuola, a fare le commissioni. Non lo sanno neppure i ciclisti, per i quali è stata chiesta una passerella ciclabile. E non lo sanno nemmeno i s indaci dei due paesi, Federico Airoldi di Brivio e Antonella Sesana di Cisano, nonostante le lettere protocollate. Ilgiorno.it Cisano paralizzata dal traffico e dai cantieri: «Abbandonati da tutti. Le alternative le dobbiamo studiare da soli» - L'allarme della sindaca Sesana dopo anni di code, i lavori per la variante e le prospettive in vista della chiusura del ponte di Brivio: «Ho chiesto di spostarla, non ho mai avuto risposta» ... bergamo.corriere.it

