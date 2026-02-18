Il più grande telescopio ottico del mondo è quasi pronto | l’Europa l’Italia e il sogno di Nanni Bignami

L’Italia si avvicina alla conclusione della costruzione dell’Extremely Large Telescope, il più grande telescopio ottico al mondo, grazie all’impegno delle aziende italiane coinvolte nel progetto. La realizzazione di questa gigantesca struttura, che sorgerà nel deserto cileno, si deve anche alla passione di Nanni Bignami, che ha spinto molti a credere nel sogno di esplorare l’universo con strumenti sempre più potenti. Un esempio concreto di questa collaborazione internazionale si può vedere nel grande specchio primario, che sarà tra i più grandi mai realizzati, e che richiede tecnologie avanzate sviluppate anche in Italia.

Molti non lo sanno, ma l'Italia è tra i paesi in prima linea nella costruzione dell'Extremely Large Telescope, il più grande telescopio ottico mai realizzato che sta prendendo forma nel deserto cileno. Me ne parlava spesso uno dei miei migliori amici, Nanni Bignami, che è stato presidente sia dell'Istituto Nazionale di Astrofisica sia dell'Agenzia Spaziale Italiana, e che seguiva con attenzione lo sviluppo di questo strumento quando era ancora in fase di progettazione e avvio. Peccato Nanni non ci sia più per vederlo quasi completato. All'inizio, quando andava il Cile, era sempre emozionatissimo, io all'inizio ne sottovalutavo l'importanza, pensavo "Mah, in Cile.

