Il labirinto più grande del mondo è in Italia e sta per riaprire al pubblico

Il più grande labirinto del mondo in Italia si prepara a riaprire al pubblico. Dopo mesi di chiusura, i visitatori potranno tornare a perdersi tra i sentieri verdi e scoprire le novità in calendario. L’apertura ufficiale porta con sé eventi e occasioni per trascorrere una giornata all’aperto, immersi nella natura e nella storia di uno dei luoghi più affascinanti del paese.

