Il labirinto più grande del mondo è in Italia e sta per riaprire al pubblico
Il più grande labirinto del mondo in Italia si prepara a riaprire al pubblico. Dopo mesi di chiusura, i visitatori potranno tornare a perdersi tra i sentieri verdi e scoprire le novità in calendario. L’apertura ufficiale porta con sé eventi e occasioni per trascorrere una giornata all’aperto, immersi nella natura e nella storia di uno dei luoghi più affascinanti del paese.
Il famoso labirinto immerso nel verde riapre ufficialmente al pubblico inaugurando un calendario ricco di appuntamenti ed eventi. È il più grande del mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il labirinto più grande del mondo si trova a Parma: 300mila piante di bambù che puoi visitare dal 7 febbraioA una quindicina di minuti da Parma, nel comune di Fontanellato, sorge un labirinto di indescrivibile bellezza formato da bambù di diverse specie, il più grande del mondo nel suo genere. Si tratta del ... msn.com
