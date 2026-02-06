Arriva a Torino il più grande spettacolo di magia d' Europa con i migliori illusionisti del mondo

Arriva a Torino il più grande spettacolo di magia d’Europa. Dal 13 al 15 febbraio, il Teatro Alfieri ospita la 22ª edizione, con i migliori illusionisti del mondo. L’evento promette uno spettacolo di grande livello, con numeri sorprendenti e magie che lasceranno il pubblico senza fiato.

"Supermagic Elementi" è un viaggio attraverso la meraviglia con i migliori illusionisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo. Come gli antichi custodi di poteri ancestrali, questi maghi evocano forze antiche, trasformando il teatro in un universo sospeso tra sogno e realtà, dove tutto è possibile. La 22ª edizione di Supermagic si prepara a incantare il pubblico con un cast completamente rinnovato di oltre 16 artisti di fama internazionale. Per più di 2 ore, gli adulti, ma anche i bambini, saranno trasportati in un mondo dove l'impossibile diventa realtà, grazie a illusioni straordinarie, effetti speciali, momenti poetici, divertimento e continuo stupore.🔗 Leggi su Torinotoday.it

