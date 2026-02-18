Il papà di God of War non sopporta più i fan PlayStation che impazziscono a ogni critica

David Jaffe, creatore di God of War, si è arrabbiato a causa delle reazioni dei fan PlayStation. La causa è stata un commento in cui ha definito il suo gioco “completa spazzatura”, scatenando molte critiche e insulti. Jaffe ha spiegato di essere stanco di vedere fan che reagiscono in modo esagerato a ogni sua opinione. La discussione si è accesa sui social, dove molti si sono schierati contro di lui. La polemica continua a dividere la community dei videogiocatori.

Il " papà " di God of War torna a far discutere. David Jaffe, storico creatore della saga, ha perso le staffe dopo la reazione di una parte dei fan PlayStation a un suo video in cui ha definito God of War: Sons of Sparta "completa spazzatura". Secondo Jaffe, ogni volta che esprime un'opinione negativa su un prodotto legato alla piattaforma Sony, scatta un meccanismo automatico di delegittimazione personale. Un clima che, a suo dire, non lascia spazio al confronto critico. Per comprendere la vicenda occorre partire dal contesto. Jaffe, noto anche per aver creato Twisted Metal, oggi gestisce un canale YouTube in cui commenta gameplay e notizie del settore.