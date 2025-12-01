God of war novità e aggiornamenti sulla serie di kratos che entusiasmeranno i fan

l’adattamento televisivo di God of War si avvicina alla realizzazione. Il progetto di trasposizione dello storico franchise videoludico God of War su piattaforma Prime Video ha registrato progressi significativi, segnalando una fase avanzata della produzione. Dopo anni di attesa, l’attenzione dell’industria si concentra ora sulla possibile uscita di una serie capace di replicare il successo del videogioco originale. sviluppi recenti e nuovi inserimenti nella produzione. scelta del regista e coinvolgimento di figure di spicco. Recentemente, il prestigioso regista Premio Emmy Frederick E.O. Toye è stato annunciato come direttore dei primi due episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - God of war novità e aggiornamenti sulla serie di kratos che entusiasmeranno i fan

